Billie Eilish cuenta los obstáculos a los que se enfrentó al inicio de su carrera

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista para la revista V Magazine, Billie Eilish habló sobre su ascenso en la industria de la música y los obstáculos a los que se enfrentó.

La joven de 17 años recuerda los primeros días de su carrera, donde no todos querían apegarse a sus talentos.

"Recuerdo que la primera vez que tuve algún tipo de reunión con una etiqueta o gerencia, tenía 13 años. Creo que las únicas personas que no me miraron como si fuera a tener una carrera horrible fueron las personas con las que terminé trabajando ", compartió con la publicación. "Todos decían, 'Oh, tienes 13 años, vas a ser utilizada', y esto y aquello. Y yo pensaba: ustedes son las personas que me usarían en la situación de la que estás hablando. Entonces, no sé qué se supone que significa eso", expresa la interprete de ‘Bad Guy’.

Quizás sus experiencias al crecer ayudaron a la cantante a ser decidida hoy. También es probable que haya contribuido a su éxito, que incluye los shows con entradas agotadas en todo Estados Unidos.

"Creo que es mi mejor cualidad y mi peor cualidad, cuán fuerte soy, porque me ha traído aquí. Literalmente ha creado quién soy porque dije: '¿Sabes qué? Voy a hacer esto y eso es todo, ¿sabes? Ella explicó. "Pero a veces también es malo, porque no debería hacer nada y lo hago de todos modos. Así que no sé".

El nuevo número de la revista V llega a las tiendas el 26 de agosto.