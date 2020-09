Billie Eilish anuncia documental sobre su vida

ESTADOS UNIDOS.- Billie Eilish recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar que está por estrenar "Billie Eilish: The World's A Little Blurry", un nuevo documental sobre su vida, el cual se lanzará en cines y en Apple TV Plus en febrero de 2021.

Según información de Variety, la película está dirigida por el galardonado cineasta R.J. Cutler, quien anteriormente dirigió su cámara hacia el mundo de la alta costura (“The September Issue”) y la política (“The War Room”). Si bien Eilish tiene solo 18 años, la película ha estado en proceso durante varios años: mientras estaba integrada con la gira de la cantante en octubre de 2019, un reportero de Variety fue testigo de cómo un equipo de filmación seguía a la cantante prácticamente a todas partes, y le dijeron que el equipo estaba trabajando. en un "documental que aún no ha sido anunciado" no especificado; Los informes sobre el acuerdo de Apple TV comenzaron a surgir en diciembre pasado. Una fuente dijo que la tripulación había estado siguiendo a Eilish durante muchos meses, posiblemente desde 2016.

El álbum debut de Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" fue lanzado en 2019, convirtiéndose en el álbum con mejor desempeño del año. También arrasó en los Grammys, recogiendo premios como Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Disco del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. A continuación, se escuchará a Eilish entonando el tema principal de James Bond "No Time To Die" en la próxima aventura de 007 del mismo nombre.

Apple ha alineado varios proyectos interesantes desde que entró en la guerra del streaming. El gigante de la tecnología anotó con la serie de Jennifer Anniston y Reese Witherspoon "The Morning Show" y tuvo un éxito popular con el drama de Tom Hanks sobre la Segunda Guerra Mundial "Greyhound". Sus próximos estrenos incluyen "On the Rocks" de Sofia Coppola con Bill Murray y Rashida Jones y el drama de Tom Holland "Cherry", que recientemente recogió por 40 millones de dólares. En el ámbito de los documentales, Apple TV Plus ha lanzado "Beastie Boys Story" y "Boys State". El documental de Eilish es un “atractivo” elegante para el servicio, ya que está atrapado en una carrera armamentista de contenido con Netflix y Disney Plus.

"Billie Eilish: The World's A Little Blurry" es una producción de Apple Original Films, en asociación con Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management & Media.