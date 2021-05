Billie Eilish afirma que fue víctima de abuso cuando era más joven

REINO UNIDO.- Tras su estreno de su más reciente éxito “Your Power”, la cantante británica Billie Eilish, reveló en una entrevista que fue víctima de abuso cuando era más joven y resaltó que los abusos marcan a cualquier persona por el resto de su vida.

A pesar de que no dio muchos detalles sobre quién fue la persona que abusó de ella, la cantante, de 19 años de edad, destacó que cualquier persona puede ser víctima de los abusos, sin importar quién seas o de dónde vengas.

Fue durante una entrevista que la revista Vogue, versión británica, le realizó a la intérprete destacó que su nuevo tema “es una carta abierta a las personas que se aprovechan (de los demás), en su mayoría hombres”.

(La canción) realmente no trata de una persona. Podrías pensar, 'es porque ella está en la industria de la música'; no, amigo. Está en todas partes", dijo Eilish. "No conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o una experiencia realmente mala. Y los hombres también: De los niños pequeños se aprovechan constantemente”, dijo.