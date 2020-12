Bill Cosby se niega a entrar a la ducha en prisión por miedo al Covid-19

Ciudad de México.- Bill Cosby informó que tomó la decisión de no bañarse en las duchas de la prisión debido a su temor de contagiarse de Covid-19, informó el medio Daily Mail.

“A partir de ahora me he negado a ducharme y he decidido lavarme en mi celda. Esta es la mejor manera de mantenerme sano y salvo”, explicó el comediante de 83 años a su portavoz oficial.

Asimismo, se ha revelado que Cosby no la ha pasado nada bien en la cárcel debido al incendio que se suscitó hace algunas semanas en el lugar, ya que los daños aún no son reparados, y tanto el agua, como la calefacción y las unidades de aire acondicionado en varias de las celdas, incluida la de Cosby, se han visto afectadas.

A su vez, Cosby también contó que está encerrado 20 horas al día y que de las dos llamadas telefónicas que anteriormente hacía con una duración de 15 minutos, ahora solo tiene la oportunidad de hacer una de 10 minutos.

Por su parte, Andy Wyatt, portavoz del artista, refirió que hubo un brote de casos de Covid-19 en el área donde está su cliente, por lo que ahora se le han practicado pruebas diarias para conocer su estado de salud. “Muchos de los reclusos están más preocupados por el señor Cosby debido a su edad, problemas de salud y ceguera”, destacó.

Como se recordará, Bill recibió entre tres y 10 años de condena en el año 2018 por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand, de 47 años.