Big Machine da luz verde a Taylor sobre tocar su repertorio en los AMA

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift se encuentra en medio de un escándalo luego de acudir a sus redes sociales para pedir a sus fanáticos ayuda sobre el problema que mantiene desde hace tiempo con Big Machine. Y es que la cantante explica que la empresa no la deja tocar su repertorio en los AMA ni en un documental que tiene para Netflix.

Ahora, según información de TMZ, el sello asegura que la cantante está completamente equivocada y que puede realizar todo su catálogo si lo desea.

"Taylor Swift puede realizar al 100% todo su catálogo, pasado y presente, en los AMA". El funcionario agrega, BM no tiene ningún problema con su actuación en la transmisión en vivo, porque reconoce que no tiene el derecho de bloquearla. El funcionario dice: "Nuestra confusión con su declaración es que no tenemos el derecho legal de detener esto y nunca lo hemos intentado. Ella y su equipo lo saben", señaló un ejecutivo de Big Machine para TMZ.

Según cuenta el medio, Big Machine estaría en lo correcto, peus los sellos no pueden impedir que los artistas interpreten ninguna canción, la suya o la de otros, en vivo.

"Estamos entusiasmados con todos sus fanáticos, ya que toda la confusión se ha aclarado y ahora damos la bienvenida a Taylor para que realice todos sus éxitos en los AMA", finalizó el ejecutivo.