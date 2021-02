¿"Bichota" habla sobre narcos? Karol G revela la respuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Karol G alcanzó los primeros lugares en las listas musicales con "Tusa". La canción lanzada a finales de 2019 se convirtió en un fenómeno alrededor del mundo.

Desde el año pasado hasta el día de hoy, la cantante de 29 años volvió a estar en los rankings de popularidad gracias a "Bichota". Pero, ¿sabes qué significa? La colombiana, quien tiene casi 40 millones de seguidores en Instagram, habló para el programa The Rockstar Show del reggaetonero Nicky Jam.

En él, la cantautora de nombre Carolina Giraldo Navarro, contó su historia musical, recordó cómo fueron sus inicios y reveló la historia detrás de uno de sus más grandes éxitos.

Cuando recién se estrenó, el tema fue criticado por supuestamente hacer apología al narco. De hecho, según el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, bichote se utiliza en Puerto Rico para referirse a un narcotraficante de alta jerarquía.

El verdadero significado de "Bichota"

Sin embargo, el título de la canción de Karol G no tiene nada que ver con esto último. En palabras de la estrella urbana, siempre que escuchaba a su novio Anuell AA hablar por teléfono, usaba la palabra bichote, la cual, de acuerdo con Nicky Jam significa "el duro", es decir, una persona fuerte, empoderada.

"Le pregunté qué tipo de mujer es bichota y me dijo: 'No, a las mujeres no le decimos bichota'". Entonces ella respondió: 'Pues yo haré una canción que se llame bichota'. Esa canción salió un día que estaba sentada en el sillón de mi casa y en ese momento empecé a pensar en el estado ideal que cada persona quiere tener. Es por ello que trate de transmitir ese sentimiento en un solo tema. El sentido de la canción es para que todo el mundo se sienta como se tiene que sentir”, dijo Karol G a Nicky Jam.

El videoclip oficial de la canción cuenta con más de 500 millones de visualizaciones en YouTube y acaba de superar 300 millones de reproducciones en Spotify, justo debajo de los temas "Ay, Dios mío", "China" y por supuesto, "Tusa".