Biby Gaytán revela detalles sobre presunto romance de su hijo con Fabiola Campomanes

En una reciente entrevista exclusiva, la reconocida actriz Biby Gaytán fue abordada con preguntas acerca del supuesto romance que estaría floreciendo entre su hijo Eduardo Capetillo Jr. y la talentosa actriz Fabiola Campomanes. Ante esta interrogante, la también presentadora no dudó en ofrecer sus sinceras declaraciones, destacando su postura de respeto y apoyo hacia las decisiones personales de su hijo.

"Mi hijo no me hacía caso a los 15, ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No. Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”.