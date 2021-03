Beyoncé gana cuatro “NAACP Image Awards”, convirtiéndose en la principal ganadora musical

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del jueves fue una noche de sorpresas y éxitos para la cantante Beyoncé, quien fue la artista que más premios se llevó durante los “NAACP Image Awards 2021”, publicó el Daily Mail.

Dos de los cuatro premios que obtuvo la intérprete de 39 años de edad, los compartió con la rapera Megan Thee Stallion por su colaboración en conjunto.

Los dos premios que se llevó a casa en solitario fueron como “Artista Femenina Sobresaliente” y “Video Musical Sobresaliente”, por el tema Brown Skin Girl.

Otro de los ganadores fue Queen Bey, quien venció a HER, Jazmine Sullivan, Ledisi y Alicia Keys, como “Artista Femenina Sobresaliente” este año.

También se superó a sí misma en la categoría de video musical excepcional, ya que también fue nominada por “Black is King”.



Otros nominados a “Mejor Video Musical” fueron HER, por “I Can't Breathe”; Ledisi, por “Anything For You” y “Do It”, de Chloe X Halle.

Bey y Megan Thee Stallion ganaron “Dúo, Grupo o Colaboración Contemporáneo Sobresaliente” y “Canción de Hip Hop/Rap Sobresaliente”, por su “Savage Remix”, venciendo a Alicia Keys y Khalid, con “So Done”; Big Sean y Nipsey Hussle, con “Deep Reverence”; Chloe X Halle, con “Do It”; y Jhené Aiko y HER, con “BS”.

Entre los ganadores del pasado jueves también se encuentran “Doja Cat” por “Mejor Artista Nuevo”; Drake, por “Mejor Artista Masculino” y “Chilombo”, de Jhene Aiko, como “Mejor Álbum”.

Hit-Boy ganó el premio al “Mejor Productor del Año”, mientras que Jon Batiste ganó el “Mejor Álbum de Jazz-Instrumental para Música de e Inspired By Soul”.

Somi también ganó “Mejor Álbum de Jazz-Voz”, por Holy Room-Live en Alte Oper mientras que Original Koffee ganó “Mejor Canción Internacional” por Lockdown.

Batiste se llevó el galardón a “Mejor Banda Sonora/Álbum de Compilación por la Banda Sonora Original de la Película Soul, junto con Trent Reznor, Atticus Ross y Tom MacDougall.