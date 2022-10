Beyoncé es acusada de usar canción sin permiso: "es falso y despectivo", respondió la cantante

ESTADOS UNIDOS.- Hace días, el grupo Right Said Fred declaró para The Sun que Beyoncé había usado su canción "I'm too sexy" sin permiso para samplear en su nueva canción "Alien Superstar". Aseguraron que la cantante nunca se acercó a ellos para pedir autorización. Sin embargo, Beyoncé desmintió las acusaciones.

Ella aclaró las cosas y juzgó la acusación de "falsa e increíblemente despectiva":

“No solo se otorgó el permiso para su uso, sino que hablaron públicamente de su gratitud por estar en el álbum ... En el caso de su canción, no se usó de grabación de sonido, solo se utilizó la composición. Se solicitó permiso a su editor el 11 de mayo de 2022 y el editor aprobó el uso el 15 de junio de 2022. Se les pagó por el uso en agosto de 2022”.

Recibieron crédito por la canción

En el comunicado de respuesta que Beyoncé envió a The Sun explicó que los hermanos aún conservan la propiedad de su canción.

“Además, el porcentaje de derechos de autor de los escritores de Right Said Fred con respecto al uso de ‘I’m Too Sexy’ es una parte sustancial de la composición. Colectivamente, Right Said Fred posee más que cualquier otro escritor singular y tiene crédito de coautores”, escribió la cantante.

Oficialmente, los hermanos Fairbrass recibieron crédito como coautores de la canción; sin embargo, esto no les impidió lanzar la acusación este lunes.

"Beyoncé es demasiado arrogante": RSF

Por su parte, Right Said Fred criticó a Beyoncé, supuestamente por no haberse acercado a ellos:

"Normalmente, el artista se acerca a nosotros; pero Beyoncé no lo hizo porque es una persona tan arrogante que probablemente pensó 'vengan a buscarme', así que nos enteramos después del hecho, cuando lo hizo".

Aseguraron que fue diferente en el caso de otros artistas: “Pero todos los demás, Drake y Taylor Swift, acudieron a nosotros”. Swift empleó una interpolación de "I'm Too Sexy" para su éxito "Look What You Made Me Do", de 2017. Drake la usó en “Way 2 Sexy” del año pasado.

“Con esto de Beyoncé hay 22 escritores. ¡Es ridículo! Así que obtendríamos alrededor de 40 peniques. A pesar de su inconformidad, declararon que no hay nada que puedan hacer parar frenar esto: Vas a entablar una conversación con alguien que tiene mucha más presencia, poder y dinero que nosotros. Y eso no irá bien", comentaron.

No son los únicos en criticar a Beyoncé por esto

Estas no es la primera vez que Beyoncé es acusada de jacer uso indebido de algún material. Cuando usó una muestra de "Milkshake" para armar "Energy", Kelis lo llamó un robo. También se quejó en términos similares de Phrarell Williams y Chad Hugo.

Tal vez te puede interesar: "Bad Bunny le ha abierto los ojos a mucha gente sobre lo que pasa en Puerto Rico": el profesor que ofrecerá un curso sobre el cantante en California