Beyoncé: Su madre afirma que la cantante está luchando contra la ansiedad social

ESTADOS UNIDOS.- Una de las parejas más poderosas de Hollywood es considera la formada por la cantante Beyoncé y Jay-Z, quienes fueron vistos recientemente en el Barclays Center en Brooklyn el sábado 5 de junio mientras los Brooklyn Nets y los Milwaukee Buck se enfrentaban cara a cara.

Fanáticos notables del baloncesto, se sabe es la pareja,que es común verlos juntos a la orilla de las canchas desde principios de la década de 2000 cuando floreció su romance.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Una acción común entre la pareja y que ha sido notada por los fanáticos, es cuando el cantante de fama internacional frota la pierna de su esposa, un movimiento que ha sido llamado por los seguidores "masaje de piernas de Jayoncé".

A medida que las imágenes del dulce momento a lo largo de los años han estado circulando en línea, han surgido afirmaciones de que el masaje en las piernas es para ayudar con la supuesta ansiedad de Beyoncé.

Pero esto retomó importancia, después que la madre de la cantante interviniera en una charla en una publicación de Instagram el domingo 6 de junio. "¡Cuando amas a alguien y te gusta, solo quieres tocarlo!", afirmó Tina.

Tina opinó sobre la imagen que muestra el masaje de Jay-Z. Haciendo referencia de su esposo Richard Lawson, continuó: "¡Richard y yo siempre nos tocamos, incluso si son solo nuestros pies! ¡Sí!", mencionó.

"Para aquellos de ustedes que no entienden, ¡Pruébelo a veces funciona!" ella animó. "¡Contacto humano es cómo te mantienes conectado!", afirmó la madre de la cantante.

Tina también hizo un llamado a los seguidores de su hija, invitándolos a no convertir algo sano e inocente en un acto poco saludable. "¡¡¡Yal puede convertir algo bueno y saludable en algo que no es !!! ¡¡¡¡Basta !!!!! Por cierto, si alguien tiene ansiedad, entonces es genial que su pareja lo toque para calmarlo y tranquilizarlo. Eso es algo hermoso. simplemente no es el caso aquí ", concluyó.

Sin embargo, las dos estrellas muestran su amor el uno por el otro, claramente está funcionando. Con tres hijos y más de una década de matrimonio en su haber, esta pareja continúa desafiando las probabilidades en Hollywood.

De este modo la cantante es coherente con su éxito "Crazy in love", donde canta "Te toco más y más cada vez".