"Better Call Saul" llegará a su fin en la 6ta temporada

ESTADOS UNIDOS.- Falta muy poco tiempo para que la quinta temporada de "Better Call Saul" se estrene. Sin embargo AMC acaba de dar un gran anunció, y ese fue que la serie nominada al Emmy tendrá una sexta y última temporada.

Según informó la AMC, la temporada final será de 13 episodios y se emitirá en 2021.

"Desde el primer día de Better Call Saul, mi sueño era contar la historia completa de nuestro héroe complicado y comprometido, Jimmy McGill, ahora AMC y Sony están haciendo realidad ese sueño", dijo Peter Gould, productor ejecutivo y productor ejecutivo. "No podríamos estar más agradecidos con los fanáticos y críticos que están haciendo posible este viaje. El próximo mes comenzamos a trabajar en la sexta y última temporada: haremos todo lo posible para mantener el aterrizaje’’, expresó.

"Better Call Saul" es una precuela de "Breaking Bad", que se centra en la evolución del popular Saul Goodman antes de convertirse en el abogado de Walter White. En su cuarta temporada, la serie promedió 1.5 millones de espectadores. La quinta temporada se estrena el 23 de febrero en AMC.

La serie es producida por Sony Pictures Television y está protagonizada por Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Tony Dalton y Giancarlo Esposito.

“Al igual que Breaking Bad, Better Call Saul es una narración brillante en su mejor momento. Vince y Peter han creado un mundo fascinante y personajes atractivos que no se parecen a nada en la televisión ", dijo Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television. “Y las actuaciones excepcionales de este elenco extraordinario han cautivado y cautivado al público cada temporada. Si bien estamos tristes de que esta notable serie esté llegando a su fin, no podemos esperar a que Vince y Peter divulguen la sensacional conclusión ".

Cuando la serie concluya, "Better Call Saul" habrá emitido 63 episodios. Tan sólo una más que "Breaking Bad", la cual transmitió 62 episodios.