Beto Cuevas aconsejó a Jenni Rivera sobre "Chiquis"

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante sudamericano Beto Cuevas recordó la última charla que tuvo con Jenni Rivera en la que hablaron de los problemas que la cantante tenía con su hija Janney Mendez.



Ambos intérpretes fueron compañeros en La Voz México 2012, mismo año en el que La Diva de la banda murió en un accidente aéreo. Beto, como Paulina Rubio y Miguel Bosé, estuvo junto a Jenni los últimos días de su vida, pues se encontraban grabando la recta final de la competencia vocal.



Casualmente yo le decía a Jenni unos días antes de que sucediera su accidente que se acercará a su hija, aunque yo no sé lo que pasó y tampoco me quise meter, recuerdo que le dije 'uno no sabe hasta cuándo va a estar vivo, podríamos morir mañana, llama a tu hija y dile que la quieres' y sé por declaraciones de la familia de Jenni que lo hizo, que le habló, entonces me siento muy orgulloso de haber podido brindar un poquito a su entereza cuando aún estaba viva", contó Cuevas.



Al ser cuestionado sobre las sospechas de que Jenni había sido amenazada de muerte, Beto Cuevas dijo que nunca supo algo al respecto y que trata de mantenerse al margen de las especulaciones por respeto. "Nunca me comentó absolutamente nada de eso (acerca de haber sido amenazada) supongo que es algo muy delicado y yo no tenía ese tipo de conversaciones con ella".



"Pensar que Jenni está todavía acá es una teoría de conspiración más pero todos somos libres de creer lo que queramos", agregó.



El intérprete chileno aseguró que durante la última temporada en la que convivió con Jenni Rivera, jamás noto ninguna anomalía en su comportamiento.



"La conocí como compañero pero tampoco nos hicimos tan profundamente amigos, quizá si no hubiera sucedido lo de su accidente a lo mejor hubiésemos sido más íntimos pero no llegó a eso, sin embargo, la vi bien, no la vi en ningún caso pensativa o temerosa, era una mujer muy valiente de hecho", compartió el cantante.