Besé el suelo cuando volví al escenario: Anna Ciocchetti

En diciembre pasado, cuando la puesta en escena "Las Cuatro Estaciones" se presentaba en la Terraza Bichicori, Anna Ciocchetti suspendió la puesta en escena por un problema de salud que ahora, meses después y nuevamente en escena, comparte cómo ocurrió.

"Tuve una crisis hipertensiva, se me subió mucho la presión y lamentablemente no pude continuar con la función. Única vez en mi vida que me ha pasado algo así. Ahora estoy bien pero tuve un problema en el oído, tuve que tomar tres medicamentos muy específicos y mi cuerpo no pudo procesar la cantidad de cortisona. De hecho estaba ya bien a los tres días pero vino el semáforo rojo de nuevo y se quedó como tres meses parada la obra. Yo besé el suelo cuando me volví a subir al escenario, fue una decisión muy difícil tener que parar la obra pero también fue una decisión muy valiente porque yo sabía que no iba a poder continuar", dijo al terminar la función en su nueva casa por cuatro funciones: Zinco Jazz Club.

Durante los próximos tres fines de semana este espacio recibirá a "Las Cuatro Estaciones", puesta en escena protagonizada por Anna Ciocchetti y Alberto Lomnitz que refleja no sólo lo difícil de una carrera como la actuación, sino las distintas posturas al respecto y la forma en la que el contexto de cada persona determina su pensamiento, sus intereses y sus inconformidades no sólo con la profesión elegida, sino con el mundo.

"Creo que en estos tiempos que corren en medio de tantas discusiones y charlas que se escuchan por allí pensamos que era importante tener una charla de todos acerca de la importancia del teatro y del arte", dijo Anna al terminar la función.

El texto es creación de Edward Coward y la puesta en escena dirigida por Carlos Corona; producida por Carlos López y Dinorah Medina. Además de Ana y Alberto, la obra cuenta con las actuaciones de María José Bernal y Christian Alvarado.

En entrevista, Dinorah Medina comentó: "El texto de Edward era en un restaurante, era la obra perfecta para buscar otros espacios que no fueran un teatro, que estaban cerrados. Con el director fuimos dándole tiempos a la obra. Por ahora aquí tenemos cuatro funciones seguras, estamos buscando giras en la república, es a lo que le estamos tirando y terminando esta temporada veremos si nos vamos a otro espacio".

Anna también celebró la llegada a este espacio en el que además hubo varios artistas acompañándolos, entre ellos Mayra Rojas, Verónica Langer y Alejandra Ley, entre otros amigos.

"Decidimos hacer esto en restaurantes porque estaban cerrados los teatros pero estamos contentos porque ahí vamos, fuimos punta de lanza en el espectáculo presencial nuevamente. Estrenamos con semáforo naranja, empezamos en un momento muy difícil con un profundo amor por el teatro, un profundo gozo por querer regresar al espectáculo presencial", finalizó la actriz.

Las funciones serán los domingos a las 18:00 horas.