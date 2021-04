Benny Ibarra confesó como superó todos los problemas con Celina del Villar

CIUDAD DE MÉXICO.- Benny Ibarra ha logradó hacer una carrera como solita sólida en la que logró tener 8 discos, entre ellos se encuentra el de la Banda Timbirche el cual le abrió fama al espectáculo.

Sin embargo el intérprete de "Inspiración" también logró hacer uno de los matrimonios más fuertes del medio a lado de Celina del Villar con quien tiene dos hijos, María y Mateo Ibarra.

Fue por medio del canal de YouTube de Yordi Rosado, quien se encargó de entrevistar al cantante, sobre toda su trayectoria pero también se llegó a tocar temas más personales.

En esta ocasión Rosado cuestionó a Ibarra, sobre que hacía para ser romántico con su esposa después de 33 años, a lo que este respondió que hay detalles muy simples que suelen marcar la diferencia en la vida diaria.

El secreto no es más que estar trabajando es una chamba de todos los días, una buena relación es de trabajo, tolerancia pero sobre todo es mucho amor" dijo Benny.

Al preguntarle directamente como superaron aquel escándolo de la supuesta infedilidad, el extimbirche confesó que el amor fue clave y entender lo que implica amar a una persona.

Benny agregó que el hecho de pensar en el mismo y entender lo que le hacía bien, sabía que lo único era estabilidad, para poder salir adelante y lograr hacer la pareja que han formado.

"Y si no vienen los húracanas, los temblores y todas esas cosas que nos hacen reacomodar todo literalmente, no vas a crecer, yo agradezco todo lo que he vivido con todas las personas que me he topado" reveló el cantante.