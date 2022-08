Benny Ibarra aclara si regresará a los escenarios con Sasha Sokol tras denuncia a Luis de Llano

Ciudad de México.- El cantante Benny Ibarra se sinceró sobre el futuro del grupo después de que la exTimbiriche tomara acciones legales contra Luis de Llano por haber tenido una relación con ella cuando era menor.

Ya que el productor es tío de Benny, las dudas sobre si podría afectar su relación laboral comenzaron a surgir, por lo que ahora durante una entrevista con el programa Hoy aclaró dicha incógnita.

Respecto a si regresarían a los excenarios, Benny dijo:

No, no, sería una gran noticia, pero no, por ahora Sasha, Benny y Erik todavía está guardado en el baúl de los grandes proyectos de vida que sé que tarde o temprano volverán a dar de qué hablar”