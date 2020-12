 Benito Castro: "Con Paco Stanley se tragaba alcohol en serio"

CIUDAD DE MÉXICO.- Paco Stanley fue asesinado la mañana del lunes 7 de junio de 1999 afuera de un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, poco después de haber terminado la transmisión de su programa Una tras otra.

A raíz de su asesinato, se plantearon diversas hipótesis, entre ellas que el conductor tenía nexos con el narcotráfico, ya que el día de su asesinato se encontró en su ropa una bolsa con contenido que se identificó como cocaína, según afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que posteriormente fueron desmentida por familiares.

Ahora, a más de 20 años de aquel suceso, el actor Benito Castro, quien fue amigo cercano de Stanley, volvió a hablar sobre el tema. De hecho, cuando el humorista fue asesinado, Castro fue citado en la Procuraduría para rendir su declaración.

En una reciente entrevista con El Escorpión Dorado, Benito Castro reveló que mantenía una excelente relación con Paco Stanley y pasaba varias horas en su oficina, en donde tomaban alcohol y en algunas ocasiones consumían cocaína.

"Yo no me privé de nada en mi vida" dijo Benito Castro en cuanto a sus adicciones y agregó "yo si dejé todo y de buenas, no requerí ir a alcohólicos anónimos, ni nada de eso. Con mi brother Paco Staley que ya cumplió años de muerto el 17 de junio cumplió no sé cuantos pinch... años de ese suceso", dijo el músico y actor.

"Con Paco Stanley se tragaba alcohol en serio, Paco Stanley venía de las dos razas más pedas qué hay sobre la faz de la tierra; Francisco Stanley Albaitero, gallego por parte de la mamá, que chupan vino desde chiquitos, comen con vino los gallegos y Stanley por parte de su papá, que son pedotes, es el país que más bares hay, en cada cuadra hay 5 pubs. Tenia garganta aventurera y además era espléndido". Platicó Benito Castro.

Seguido Castro platicó que "Con Paco se tragaba alcohol desde que llegabamos a la oficina a las 11 de la mañana, de un bar de la esquina mandabamos a traer los tragos. De ahí nos ibamos al programa de radio y por unos taquitos, ahí nos echabamos unas cervezas, saliamos a comer tequila o comiamos con vino, coñac o aniz, lo que fuera, coñac o whisky".

Tras su polémica confesión, Benito aclaró que el conductor no vendía drogas: "Cuando me llamaron a declarar a la procuraduría , me preguntaron '¿a usted le daba cocaína Paco Stanley?' y les dije 'No yo le daba a él'", comentó Castro y agregó, “No me daba coca, yo traía lo mío y el périco es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, declaró el actor.