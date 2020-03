Ben Barnes podría ser el nuevo Joker para un 'Jokerverse'

ESTADOS UNIDOS.- Ben Barnes, quien interpretó a Jigsaw en The Punisher de Netflix, estaba preparado para el papel del Joker hace unas semanas y, aunque algunos pensaron que estaba destinado a enfrentarse a Robert Pattinson en una posible secuela de The Batman, ahora parece que él puede estar comenzando su propia historia en Jokerverse, según información de We Got This Covered.

Según fuentes cercanas al portal estadounidense, Barnes está en la mira para interpretar al ‘Payaso del Crimen’ en una futura secuela de Joker.

Cabe señalar que no es el único actor en la lista de Warner Bross., pero sin duda es un candidato adecuado, ya que ha tenido la experiencia de interpretar a un villano con su escalofriante versión de Jigsaw en la serie Punisher de corta duración.

Barnes también ha aumentado sus músculos en el exitoso programa de ciencia ficción Westworld de HBO.

Hasta ahora, cuatro películas, del villano favorito de DC, han ganado premios de la Academia, lo que ejerce mucha presión sobre quien asuma el codiciado papel.

Recientemente, Joaquín Phoenix se llevó el Oscar al Mejor Actor por su fascinante toma en la película de mil millones de dólares, mientras que otras leyendas del oficio que tomaron el papel incluyen a Jack Nicholson, Jared Leto y Heath Ledger.