Ben Afleck habla sobre su mala experiencia con la marihuana

ESTADOS UNIDOS.- Ben Affleck habló recientemente sobre su experiencia con la marihuana en el nuevo libro ‘Alright, Alright, Alright: The Oral History of Dazed and Confused de Richard Linklater’.

El actor, que protagonizó la película de 1993, dijo que no se unió a las estrellas para consumir drogas o beber mucho.

“Tuve una mala experiencia con la marihuana a los 15 años. Tuve un ataque de pánico disociativo. Así que solo fumaba marihuana si todos los demás fumaban y tuve que hacer una especie de Bill Clinton y fingirlo. Realmente no me gustaba la marihuana”, mencionó.

“En ese entonces tampoco bebía mucho. Me convertí en alcohólico mucho más tarde y ahora estoy en recuperación, así que ese fue un momento completamente diferente. Estaba un poco nervioso, como si deberíamos beber antes de trabajar mañana. Algunas personas estaban bebiendo y drogadas en el trabajo”, continuó.

También habló sobre las estrellas que van a los campos de tiro.

“Texas tenía leyes de armas extremadamente laxas y la mayoría de nosotros veníamos de estados donde era casi imposible comprar armas y parte de la libertad recién descubierta al estar allí era un grupo de nosotros que compramos armas y disparábamos a los campos los fines de semana, lo que parecía divertido e inocente en ese momento, pero dadas las tragedias posteriores con los jóvenes y las armas, me incomoda recordarlo".

Cabe señalar que recientemente fue visto filmando algo para un proyecto con su novia, Ana de Armas.