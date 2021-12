Ben Affleck se retracta y aclara comentarios contra Jennifer Garner

Ciudad de México.- El actor Ben Affleck en medio de la polémica después de haber dicho que era alcohólico por culpa de su antiguo matrimonio con la actriz Jennifer Garner.

El actor recibió infinidad de comentarios y críticas en redes sociales, donde fue considerado misógino, grosero, insensible, malagradecido, entre otras cosas. El ataque se dio ya que ella siempre lo apoyó mientras el actor estaba en rehabilitación.

Por lo que Affleck aprovechó la participación que tuvo en el programa de Jimmy Kimmel para tocar el tema de controversia remarcando que para Ben la plática que tuvo con Howard Stern fue ''Realmente genial, larga y en profundidad''.

Hablamos mucho sobre mi familia, el divorcio y el alcoholismo ... y cómo tienes que ser responsable y cariñoso... Estaba realmente feliz con eso, considerando que yo debería hacer entrevistas más honestas, exploratorias y de autoevaluación. Entonces empiezo a ver todo esto en Twitter. Y yo estaba como: ‘¿qué es esto?’”

Expresó Affleck al respecto.

Affleck admitió lo dicho

En compañía de Jennifer Lopez, Ben no negó haber dicho las cosas que se han reportado, pero aseguró que “habían tomado literalmente la conversación y la habían hecho parecer como si estuviera diciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho”.

“Decía que había culpado a mi exesposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en este matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo”, destacó el actor.

Y enfatizó: “Eso no es cierto, no creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos dijeran una mala palabra sobre su madre”.

Por último, Ben Affleck afirmó que los ataques en redes “hirieron” sus sentimientos y que la reacción a sus palabras es inapropiada.