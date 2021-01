Ben Affleck renuncia a las mujeres a menos que Ana de Armas regrese

ESTADOS UNIDOS.- Ben Affleck está listo para permanecer soltero en el futuro luego de que se diera a conocer que Ana de Armas terminó su romance la semana pasada por teléfono. "Ben acepta que estaría mejor si estuviera soltero por un tiempo", dijo una fuente a The Mirror el sábado.

“A menos que pase un milagro y Ana regrese pidiendo otra oportunidad. Está realmente concentrado en priorizarse a sí mismo y a sus hijos en lugar de las relaciones, y sus amigos han estado bromeando acerca de que él hizo un juramento de celibato. Queda por ver si puede permanecer soltero o no por mucho tiempo”, agregó.

Los amigos de Affleck lo han instado a "trabajar en sí mismo" y "dejar de apresurarse en relaciones muy intensas, que se derrumban tan pronto como termina la luna de miel".

El actor de The Last Thing He Wanted y la actriz de 32 años, que se conocieron en Nueva Orleans en noviembre de 2019, fueron fotografiados físicamente juntos por última vez en Santa Mónica el 28 de noviembre.

Las cosas se pondrán incómodas cuando Ben y Ana tengan que reunirse para promover sus papeles como una pareja disfuncional en el thriller erótico Deep Water de Adrian Lyne que llegará a los cines de Estados Unidos y Reino Unido el proximo 13 de agosto.

El tres veces ganador del Globo de Oro celebrará el noveno cumpleaños de su único hijo Samuel el 27 de febrero. Affleck también es padre de dos hijas: Seraphina, de 12 años; y Violet, 15, de su matrimonio de una década con la ex protagonista de Daredevil, Jennifer Garner, que terminó en 2018.

Ben Affleck ha declarado que se olvidará de las mujeres, al menos que regrese Ana de Armas.

Ben y su mejor amigo Matt Damon se unieron para ofrecer a un afortunado fan y a su amigo un viaje gratis a Hollywood para almorzar con ellos en una rifa de Omaze, la empresa estadounidense de recaudación de fondos con fines de lucro que se asocia con organizaciones benéficas en eventos para reunir dinero.

Además, a principios de este año, el dúo de actores que co escribió, co produjo y actuó juntos en el drama de venganza del siglo XIV de Ridley Scott, ‘The Last Duel’, estrenarán la cinta que llegará a los cines de Estados Unidos y el Reino Unido el 15 de octubre.