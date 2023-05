Ben Affleck molesto azota la puerta del carro a JLo

Ciudad de México.- Ben Affleck y Jennifer López se pusieron en la mira pública después de que se difundieran unas imágenes donde se ve a la pareja en una discusión en Santa Mónica, California.

Los artistas fueron vistos mientras tomaban un café, aunque cuando se subieron al carro, se pudo ver a Ben molesto al grado que azotó la puerta del auto después de que JLo entrara en él.

Aunque hasta el momento se desconoce el motivo del enojo del actor, algunos usuarios refieren a que Affleck estaba molesto por los paparazzis.

Los comentarios

“Lo hizo a propósito porque él sabe que lo están grabando”, “Porque no le gusta que lo sigan, no tiene nada que ver con ella”, “Literalmente fue por el paparazzi, si un tipo me siguiera todo el tiempo, a todos lados, invadiendo mi privacidad, me pondría igual”, “Con esa persecución que viven eternamente cualquiera se pone de mal humor”, indicaron algunos.

Lo cierto es que minutos antes, mientras disfrutaban de su bebida, los intérpretes con menos de un año de casados caminaban muy felices, abrazados o tomados de la mano.

Para la ocasión, Jennifer vestía una sencilla blusa negra de cuello alto, mientras que el actor portaba pantalones negros con una sudadera y abrigo color azul marino.

Jennifer y Ben son una de las parejas más mediáticas en Estados Unidos, por lo que muchos periodistas siguen día a día a estos famosos para conocer detalles de lo que hacen, hecho que parece incomodar al también productor.