Ben Affleck dirigirá nueva película sobre la realización "Chinatown"

ESTADOS UNIDOS.- Ben Affleck realizará una adaptación de “The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood”, una mirada al interior de la realización del clásico del cine negro.

Según información de Variety, la película estará a cargo de Paramount, lo cual es apropiado dado que fue el legendario director de ese estudio, Robert Evans, quien ayudó a que surgiera la mirada incisiva sobre el poder, el dinero y la corrupción en Los Ángeles.

Affleck adaptará el libro de Sam Wasson, además de dirigir la película. El creador de "Saturday Night Live", Lorne Michaels, producirá la película junto con Affleck.

“Chinatown” se considera una de las mejores películas jamás realizadas, con el mejor trabajo de Jack Nicholson y todos los involucrados. Pero el libro de Wasson deja en claro que la producción a menudo fue irregular. El director Roman Polanski chocó con la estrella Faye Dunaway, John Huston filmó una escena clave mientras estaba en sus copas, y la inquietante partitura de Jerry Goldsmith fue una adición de último minuto. Sin embargo, al final, todas estas grandes personalidades ayudaron a crear una de las obras fundamentales del cine de los setenta.

Affleck ha tenido éxito en el pasado mirando la historia de Hollywood, dirigiendo "Argo", la historia de cómo la CIA usó una producción de película falsa para infiltrarse en Irán, a la gloria del Oscar. Affleck protagonizó recientemente "The Way Back" de Warner Bros., un drama deportivo sobre un alcohólico en recuperación que regresa a su escuela secundaria para entrenar al equipo de baloncesto. Los críticos elogiaron su actuación, pero la película generó ventas de entradas mediocres cuando se estrenó justo antes de que los cines comenzaran a cerrar debido al coronavirus.

La última aparición de Affleck detrás de la cámara fue en la película de gánsteres de 2016 "Live by Night", que también escribió y protagonizó. La película, que también contó con Elle Fanning, Chris Messina y Zoe Saldana, fue un fracaso de taquilla. Su producción costó 65 millones de dólares, pero terminó su carrera teatral con 22 millones de dólares en todo el mundo.