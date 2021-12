Ben Affleck culpa Jennifer Garner de su alcoholismo

Ciudad de México.- El actor Ben Affleck se abrió sobre la relación que mantiene con Jennifer Lopez y las razones por las que se separó de su expareja, Jennifer Garner.

Affleck, reveló que durante su matrimonio con Garner consumpia alcohol para poder conllevar la relación. Además de confesar que antes de tener su relación con JLo se sintió inseguro por el daño que le ocasionaría a sus hijos.

Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado… Yo estaba como… No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?, y lo que hice fue [me] bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”