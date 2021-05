Bella de la Vega prepara fotos sexys para su página de Onlyfans

Además de la conducción, para generar ingresos, Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, ha abierto su página de OnlyFans.

Entre el tipo de contenido de la plataforma de suscripción están videos y fotografías para adultos por el que pagan los usuarios.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Ya tengo mi OnlyFans, en los próximos días haré el lanzamiento oficial, anunciaré el costo de suscripción y ya estoy empezando a subir fotos", dijo a TvNotas.

"Muchos artistas entraron a esta plataforma y yo no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrá muchas fotos que me tomó mi marido". Bella es viuda del padre de Gael García quien fue director de teatro y televisión. José Ángel falleció a finales de enero cuando tenía 70 años de edad.

Al respecto de qué pensaría su difunto esposo, Bella relató que no tiene problema con la desnudez y su pareja siempre la apoyó en estos temas.

"Él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento. Él no veía mal que subiera fotos sexis porque no era celoso; mi esposo estaría orgulloso y le gustaría ver que la página me ayuda a sacar ingresos".

La conductora de programas como "Venga la alegría" explicó que es muy disciplinada con su cuerpo y ha trabajado como modelo; adelantó que las fotografías que suba serán bonitas y artísticas, con un concepto femenino y muy sensuales.

Su objetivo es tener otra entrada de dinero

"Como persona de trabajo eso es lo que buscamos, que podamos pagar nuestras cuentas y no estar con deudas para que no nos metan al Buró de crédito. Ahorita no tengo problemas económicos, pero tampoco voy a decir que no tengo necesidad de trabajar. Yo trabajo, además de por gusto, por necesidad".

La actriz no hace caso a las críticas y explicó que hasta ahora sólo ha recibido muestras de cariño. A casi cuatro meses del fallecimiento de su esposo no descarta volver a encontrar el amor, porque el propio José Ángel le llegó a decir que cuando no estuviera rehiciera su vida.

La conductora también habló de su estancia en el programa "Survivor" la cual fue una gran oportunidad por la proyección que le dio pero sufrió malpasadas y acoso. Contó que a raíz del fallecimiento de su esposo padeció depresión e incluso pensó atentar contra su vida.

"Yo llevaba la depresión de haber perdido a mi amado esposo y con las circunstancias la depresión se me agudizó. Sentía que no tenía escapatoria y pensé en salir a caminar por ahí y que me mordiera una serpiente o perderme y que nadie supiera de mí. Comencé a pensar en cosas que no eran sanas pero hoy por hoy ya recuperé mi tranquilidad".