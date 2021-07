Bella de la Vega hace de su OnlyFans un modo de vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Un personaje que ha estado en la mira de los medios de comunicación es Bella de la Vega, quien después de haber quedado viuda al fallecer José Ángel García, ha decidido retomar su economía personal y lo enfrenta abriendo un perfil en OnlyFans.

Como una mujer empoderada se muestra De la Vega en sus redes, donde en recientes días declaró que buscaba pareja, lo cual desató una serie de ataques en su contra, pues muchos usuarios la señalaron de insensible ante la reciente muerte de su esposo.

En entrevista para medios de comunicación nacionales, la ex participante de Survivor México comentó "Publiqué en redes que buscaba galán y me sorprendió la reacción de muchas personas que me criticaron diciendo que ya olvidé a mi esposo, que mi amor por él duró poco, y no es así; pero ahorita me siento con las fuerzas de intentar rehacer mi vida".

Y es que después de hacer dicha publicación, hubo hasta quien le recomendó esperar más tiempo, ya que solo han pasado cinco meses de luto, a lo que la viuda de García respondió: "Sí, pero creo que cinco meses son suficientes para rehacer una vida, porque ésta es muy corta y se va rapidísimo; además, ése era el deseo de mi esposo, antes de morir", aseguró.

A decir por Bella, ella solo está cumpliendo con la última voluntad de su finada pareja. "Cuando sabía que le quedaba poco tiempo de vida, me dijo: ‘Tienes toda una vida por delante y quiero que seas muy feliz con un hombre bueno’, hasta en sueños me lo ha dicho”, aseveró De la Vega.



Es ataca en redes sociales

La publicación que duró poco tiempo en su perfil de la aplicación, fue borrada por la misma Bella de la Vega, en respuesta a los ataques que recibió de algunos usuarios de la red social.

“Borré la publicación porque se burlaron de mí; una tipa me puso que yo era fea, y otros escribieron que estaba flaca y fea”, afirmó y además comentó, "Los ataques me dan risa, porque yo sé que no soy fea, soy modelo desde los 10 años. También me han llegado a llamar ‘vieja’, pero tengo 40, estoy en la flor de la edad, los que me atacan ya quisieran tener el cuerpo que tengo; yo me siento una mujer bonita. A esa gente le diría que se vea en un espejo”.

A decir de la ex modelo, la partida de José Ángel García fue muy dolorosa, pero se apoyó en el trabajo como terapia para seguir adelante y valerse por si misma.

"Ya no soy la ex de un gran señor como don José Ángel, toda la gente ya me conoce como Bella de la Vega y he salido adelante en mi carrera sin él. Todo lo que he hecho ahora, ha sido por mí misma”, Afirmó.

Busca a un hombre en sus redes sociales

La publicación que fue criticada, pedía encontrar a un hombre atractivo, que de preferencia se dedique a las artes escénicas, porque a decir de Bella, es lo que más le apasiona y le ayudaría a hacer buena mancuerna.

"Busco un actor, productor o director, por ejemplo, me gusta Rafael Sánchez Navarro, pero leí con ustedes que ya tiene novia. Me gustan los güeros, pero estoy abierta a morenos, que se dediquen a otra cosa, es cuestión de sentir química”, afirmó.

“Soy una mujer honesta, trabajadora, fiel, muy preparada; hablo cuatro idiomas y tengo tres carreras: Administración, Actuación en Londres y maestra de Ballet Clásico. José Ángel no recogió a una mujer en una esquina, encontró en mí a una persona muy preparada, eso lo conquistó”, explicó.

La ex actriz y bailarina explicó que su búsqueda es por un hombre maduro, porque busca una pareja que ya sepa lo quiere, "A mi me gustan mayores", aseguró la ahora viuda.

Abre su perfil de OnlyFans

A decir de Bella de la Vega, está en espera de el amor en su vida, y hasta ese momento se guardará para que la noche de bodas, "No soy mujer de solo una noche, bateo a los que se acercan para eso, yo no soy de ir a bares, no me gustan los encuentros solo por que el cuerpo lo pide", aclaró.

Fue tanto el éxito después de su publicación, que esto la animó a promocionar su perfil en la aplicación, con el que ya tiene dos meses y ha reunido 400 suscripciones, mismos que le pagan una mensualidad de 200 pesos cada uno.

"Al mes recibo 80 mil pesos, aunque con lo que te quita OnlyFans, me quedan como 60 mil, que tampoco está mal", explicó.

“Sí, obvio quiero tener más seguidores en OnlyFans, y ahora que estoy en "Quiero cantar" de "Venga la alegría", ojalá más gente se suscriba. Por lo mientras, el dinero me cae muy bien para la gasolina, los gastos de la casa y la lencería que compro”, finalizó.