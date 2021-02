Bella de la Vega buscará indemnización de Televisa como viuda de José Ángel García

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento del actor José Ángel García, quien perdió la vida a causa de una severa fibrosis pulmonar, su viuda la también actriz Bella de la Vega contó que su esposo no dejó ningún tipo de testamento ni bienes económicos.

Sin embargo; y debido a que el padre de Gael García era el sustento de la casa en la que ambos vivía, habló sobre su intención de acercarse a Televisa, esto para ver la posibilidad de recibir algún tipo de remuneración por los más de 40 años que José Ángel trabajó para dicha empresa.

“Yo quisiera que alguien me asesorara a ver si es posible que a mí me apoyaran ahora como viuda de José Ángel, porque dentro de todo, por derecho, creo que me correspondería tal vez, el hecho de, que si hubiera un finiquito, tenerlo yo porque yo ya no tengo nada”, dijo en entrevista al programa "De Primera Mano".