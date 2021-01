Bella de la Vega: “De Gael recibimos ayuda, digamos solo anímica y moral”

CIUDAD DE MÉXICO.- Su mayor deseo era morir en su cama, abrazado a su esposa, Bella de la Vega, así lo confesó el director de escena José Ángel García a TVyNovelas hace unos meses, tras festejar sus 70 años de vida.

Nuevamente, Bella de la Vega, otorgó una entrevista con la revista, donde platicó sobre los últimos días del histrión, la pesadilla que vivió José Ángel García desde el 11 de enero, cuando llegaron a Ciudad de México, después de su viaje a Cancún.

La muerte del actor

Luego de varios días de luchar por su vida, sólo con la ayuda de su mujer, falleció el pasado viernes 22 de enero a la 1:30 de la mañana en un hospital de la Ciudad de México a causa de la fibrosis pulmonar que padecía y que se agravó con una infección bacteriana.

La viuda de García confesó la difícil situación que vivió el actor por su padecimiento de varios meses. “De la fibrosis pulmonar que se complicó con una infección bacteriana. Sus pulmones estaban muy dañados, se puso muy delicado por su enfermedad, que avanzó muy rápido”, expresó sobre los motivos de la muerte.

José Ángel García tuvo complicaciones a su padecimiento después de regresar de su viaje a Cancún con su hora viuda, Bella de la Vega.

A decir de De la Vega, ambos se realizaron la prueba de Covid-19 antes de salir de Cancún y el resultado fue negativo, "yo tampoco tuve ningún síntoma, no me he enfermado para nada, por eso estaba segura de que él no tenía, si no, yo también me hubiera contagiado, porque estuve con él todo el tiempo, siendo, prácticamente, su enfermera. Después, ya en el hospital, le hicieron otra prueba y también salió negativo”.

Antes de decidir llevarlo al hospital, la pareja fue asesorada por su Médico Neumólogo, quien les dijo que era necesario hospitalizar a José Ángel García, pero que el riesgo era alto por la situación de Covid-19.

"Decidimos ver la posibilidad de que un médico internista fuera a la casa para que lo revisara y le mandara tratamiento para ver si en los días siguientes reaccionaba de manera positiva", explicó De la Vega.

"El médico fue a la casa el 13 de enero, le tomó la temperatura, checó su oxigenación, presión y todo, lo vio delicado, pero le mandó antibióticos, medicamentos y José Ángel empezó el tratamiento, pero pasaron dos o tres días y no mejoró, incluso tuvo varias crisis, se asfixió, se puso morado y su cara blanca. Me espanté mucho, en ese momento dije: “¡Ya se me fue!”, prácticamente parecía que exhalaba sus últimos alientos.

La hora viuda de José Ángel García confesó que fueron momentos de mucha angustia y desesperación. "Yo lo reanimaba, le subía al oxígeno, hice todo lo que pude, yo sola, cuidándolo, la hice de enfermera y de doctora, porque no lo podía llevar al hospital de buenas a primeras, estaba muy mal y no había ambulancias", recordó.



“ESTOY DESPROTEGIDA. JOSÉ ÁNGEL ERA EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE NUESTRO HOGAR”

Después de platicar sobre la difícil decisión sobre a que hospital llevar a su esposo, Bella de la Vega, declaró que de momento está desprotegida, ya que el actor siempre fue el proveedor del hogar, su principal benefactor.

“Gracias a Dios, ahorita los gastos no van a ser tantos porque el hospital, la velación y la cremación la paga la ANDA (Asociación Nacional de Actores) por los años que mi esposo cotizó, que fueron casi 50", declaró la viuda.

Sobre el apoyo recibido por su hijastro, Gael García Bernal, la ahora viuda de García declaró: “Ayuda, digamos sólo de tipo anímica y moral. A su papá le mandó mensajes de WhatsApp para preguntarle cómo iba, pero La Asociación Nacional de Actores (ANDA) nos apoyó, y yo con mis ahorros estuve sacando adelante todo”.

A pesar de que José Ángel tuvo un padecimiento de varios meses, a su esposa le tomó de sorpresa su fallecimiento, tanto en lo personal, cómo en la vía jurídica, afirmando desconocer si existe alguna herencia o seguro de vida.

"No sé si haya un seguro de vida o algo, lo desconozco, hasta ahora estoy desprotegida en ese aspecto. Él (José Ángel) era el principal proveedor de nuestro hogar, tenía trabajo fijo en Televisa como director de escena, y yo eventualmente hacía algunas apariciones como actriz. Está complicada mi situación ahorita”, afirmó.

Gael García no visitó o ayudó a su padre durante la enfermedad

A pesar de estar en la Ciudad de México, a decir de la viuda de García, Gael García Bernal no se preocupó por ayudar a la recuperación de su padre, no lo visitó, ni hizo intento por apoyar con los gastos.

En el último adiós a José Ángel García, su viuda, Bella De la Vega, reveló que no ha podido hablar con Gael García, el gran ausente en el velorio de su padre, y acusó que el actor no visitó ni ayudó a su padre.

En entrevista con varios medios afuera de la funeraria donde se realizó su velorio, la actriz reveló que Gael “anda en sus cosas y no puedo hablar con él y tampoco quiero obligarlo, porque él es independiente, y sabe lo que hace”.

“Si así él lo quiere y lo considera bien, se respeta”, dijo sobre la ausencia del actor en el velorio, que pudo pagar con ayuda de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Sin embargo, Bella De la Vega lamentó que no hubo unidad para despedir a su marido. “Él hubiera querido que estuviéramos juntos, me amaba mucho, ama mucho a Gael y a su otro hijo José Emilio. Yo sé que él hubiera querido que estuviéramos los tres juntos, pero si no se dio, no se puede hacer nada”.

La viuda del director de "La Rosa de Guadalupe" reveló que Gael García minimizó el estado de salud de su padre, y no fue a visitarlo, se limitó a solo preguntar de manera ocasional por su salud a través de mensajes de whatsapp.

“Me duele mucho porque Gael andaba aquí en México cuando José Ángel ya le hablaba con mucho trabajo y le decía que no sabía qué hacer. Gael lo tomaba como ‘cálmate, tómate una pastilla’. Ya José Ángel estaba muy mal, se oía muy mal, y si yo escucho así a mi mamá o a mi papá, ¡yo voy a verlo! Esa es la verdad. Voy a verlo a ver cómo está, si está postrado en una cama te llevo a un hospital a como dé lugar”.

La viuda también comentó: “José Ángel me decía que no se quería morir en una cama de hospital. Pero yo también no quise agotar todos los recursos porque traté de ayudarlo en casa, por muchos días, haciendo todo lo posible por salvar su vida".

“Y Gael en ese momento andaba en México, en Valle de Bravo, y pues no, no le dijo ‘voy a pasar a verte, papá’. Me sentí más triste, de por sí estaba triste de que estuviera mi esposo enfermo”, afirmó Bella de la Vega.

“Gael no quería tener contacto conmigo, solo quería tener contacto con su papá, no pudimos tomar una decisión en conjunto, de decirle que lo pusiera en hospital bueno”, lamentó.