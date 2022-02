¿Belinda y Christian Nodal se casan?

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Christian Nodal forman una de las parejas más populares del medio del espectáculo, desde que dieron a conocer su noviazgo se convirtieron constantemente en el centro de atención del público.

Conforme ha pasado el tiempo la pareja ha compartido parte de su historia de amor en redes sociales, donde se les suele ver muy enamorad y hasta dieron a conocer el día que se comprometieron para llegar al matrimonio.

Pero desde hace unos días “Beli” y Nodal desataron polémica y es que ambos se dejaron de seguir en sus cuentas de Instagram, por lo que muchos han llegado a pensar que se encuentran pasando una crisis en su relación.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram, de Amely Nodal, hermana del sonorense publicó una fotografía que ha robado la atención de sus seguidores, porque da entender que se encuentra en una boda.

En la imagen se puede ver a dos muñecos vestidos de novios, como celebrando el día de su boda, debajo de de ellos se encuentran un pastel de donas y chispas de colores, aparentemente se pudiera entender que es una fiesta de bodas.

Por supuesto los fanáticos de ambos artistas han llegado a pensar que pudiera tratarse de la boda de ambos cantantes, pero muchos otros dudarían que el pastel fuera tan “sencillo” debido a que Belinda se ha caracterizado por hacer celebraciones grandes.

Hasta el momento la pareja no ha confirmado nada sobre su enlace matrimonial, incluso ninguno de los dos ha dicho la fecha que podría ser su enlace, pero en alguna ocasión Christian reveló que le quería brindar a su futura esposa, esa boda de que siempre ha soñado desde pequeña.

Belinda y Christian Nodal ya se quieren casar

Hace un par de meses que la pareja ofreció una entrevista para la revista Quien, donde Nodal reveló que a pesar de que no tienen muchas cosas para su boda espiritual tienen pensado unir sus vidas muy pronto.



“¿El vestido o los vestidos?”, dijo entre risas para agregar: “para ser sincera, quiero usar por lo menos tres vestidos diferentes el día de mi boda. Me encantaría poder colaborar con diseñadores que me gustan […] La verdad es que quiero que nuestra boda sea algo muy especial, algo que recordemos por mucho tiempo” agregó Belinda.