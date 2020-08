Belinda y Christian Nodal hablan por primera vez sobre los detalles de su relación

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Christian Nodal fueron entrevistados por los conductores del programa ‘Ventaneando’ en donde hablaron abiertamente de su relación.

Durante la transmisión, en la que estaban acompañados de Monica Castañeda, la presentadora les cuestiona a ambos sobre qué fue lo que les gusta del otro y qué fue lo que les enamoró.

‘’Muchas cosas, obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas esta empezando, es una historia muy bonita, de echo es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón’’, dijo Belinda

‘’Nombre, si conocieran a Belinda. Yo sé que es muy bella por fuera pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro todo mundo estuviera perdidamente enamorado de ella, y la verdad todo, fue la situación, fue como nos conocimos, no sé, todo’’, afirmó Nodal.

Un poco dudoso sobre la veracidad de la relación, Daniel Bisogno le cuestionó a Belinda que si qué era lo que pensaba sobre las personas que dicen que su amor es sólo una estrategia de publicidad.

‘’Pues no sé, yo creo que siempre van haber personas que van hablar bien y mal, y los únicos que sabemos lo que está pasando realmente somos Christian y yo, y con el tiempo y con nuestras acciones se van a dar cuenta de que ni yo, ni el somos de ese tipo de artistas… no tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos’’, contó la cantante.

En cuanto a qué va a pasar con su relación una vez termine la voz, debido a que ambos son cantantes y viven en diferentes estados, Nodal aseguró que se iba a robar a Belinda.

‘’me la voy a robar para llevármela a Guadalajara’’, afirmó.

Luego de esto, se le cuestionó a Belinda que si por qué, luego de ser tan reservada en su vida privada, ahora sale de esta manera a hablar y dar a conocer sobre su relación con Nodal.

‘’Yo nunca en la vida he hecho algo así que lo sepas, que si tú estás con el corazón así, yo estoy que se me sale como el gif que siempre te mando’’, le advirtió Belinda a Nodal haciendo referencia a que debe de ser alguien especial para ella como para hablar de ello frente a las cámaras.

Al finalizar la entrevista, le preguntan a Belinda si se haría un tatuaje junto a Christian y la respuesta fue más que sorpresiva.

‘’con él sí’’, mencionó la cantante entre risas.