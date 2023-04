Belinda rompió el silencio sobre la próxima paternidad de Christian Nodal

Ciudad de México.- Belinda se presentó en la tradicional Feria de San Marcos en Aguascalientes, donde ya la esperaban cientos de fans.

En el lugar, la cantante fue cuestionada sobre la reciente noticia de la paternidad de su ex pareja Christian Nodal.

A pesar de que Belinda habló con la prensa sobre el estreno de la nueva temporada de la serie Bienvenidos a Edén, las preguntas sobre su ex no se hicieron esperar, a lo que respondió: “No sabía la noticia, pero un abrazo a todos”

Como los comentarios en torno al embarazo de Cazzu, actual pareja del intérprete de “No te contaron mal”, continuaron, la artista española manifestó: “Ay, un bebé es una gran bendición…”.

No obstante, la actriz y cantante decidió sincerarse con los periodistas y ante las cámaras del programa Sale el Sol, aclaró que no volverá a emitir declaraciones con respecto a sus relaciones anteriores.

Les pido por favor, yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie, le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que, por favor, ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”, puntualizó.