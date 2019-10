Belinda protagonizará “Hoy no me puedo levantar”

MÉXICO.- Belinda confirmó su regreso a los escenarios, y aunque no será con una gira de conciertos, la cantante no pudo ocultar su felicidad al revelar que protagonizará la puesta en escena “Hoy no me puedo levantar”.



Junto a las imágenes en donde interpreta parte del tema ‘Me cuesta tanto olvidarte’, la actriz expresó: “Uno de mis más grandes sueños siempre fue hacer teatro musical, ¡¡¡¡por primera vez estoy coproduciendo y protagonizando esta obra de arte llamada HOY NO ME PUEDO LEVANTAR!!! poder interpretar las canciones de Mecano en una nueva super producción, de la mejor calidad, y con un gran equipo es algo maravilloso”.



Conjuntamente, Beli subrayó que su participación en la obra será breve, pues únicamente estará en el proyecto por 60 funciones, mismas que serán del 31 de enero al 4 de abril.



Hasta este momento se desconoce el elenco que acompañará a la coach de La Voz México, pero por lo pronto los seguidores de la artista están más que felices por esta gran noticia.