Belinda posa como toda una reina en un vestido negro con encaje

Belinda compartió una serie de fotos mostrado el look que lució hace poco en uno de los capítulos del programa "La Voz" en el que actualmente está como uno de los jurados.

Cargaba un vestido negro con encaje y una corona con piedras de colores pareciendo toda una reina. Su indumentaria la acompañó con unos zapatos de tacón rojo.

La publicación generó más de 180 mil me gusta y y más de mil comentarios. "Mi princesita de carne y hueso", "La reina más perfecta que he visto ", "Te Amoooooooooo Beli".

Hace seis días escribió que esto forma parte de su nuevo look para el programa. "Nuevo look para las audiciones de @lavoztvazteca #EquipoBelinda". La misma también generó muchas reacciones y comentarios. "Regresando de la cuarta dimensión retomando su forma humana sentada en el trono", "Me encanta ese outfit Beli ".

En medio de los comentarios Bárbara de Regil también le escribió "Ameeeee ese loookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj".