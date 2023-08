Belinda niega haber recibido auto de su ahora exnovio, pues aseguran que está soltera

En medio de las especulaciones que rodearon a Belinda en los últimos días, la cantante ha salido a la luz para desmentir los rumores que la vinculaban a la recepción de un lujoso automóvil como obsequio de su ya exnovio.

Los titulares ardieron cuando se susurró que el millonario galán había hecho un gesto ostentoso hacia la artista; sin embargo, Belinda ha decidido dar su versión de los acontecimientos y poner punto final a las habladurías.

El periodista Gabriel Cuevas, fue el primero en dar crédito a este rumor. Sin embargo, Flor Rubio, señaló que la misma Belinda había contactado a Cuevas para aclarar los hechos.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”, comentó Flor Rubio en el programa Venga la Alegría.