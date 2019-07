VIDEO: Belinda manda mensaje a su abuela entre sollozos

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue durante la presentación de Genaro Palacios, un hombre de la tercera edad que se mantiene conectado a un tanque de oxigeno para contrarrestar la enfermedad de EPOC (enfermedad pulmonar).

“Yo estoy utilizando un tanque, tengo un EPOC, estoy enfermo de EPOC y me dijeron hace 14 años que no podía yo subir a la Ciudad de México, y que tal vez que me iba a ir en seis años, no hice caso porque soy muy necio y estoy feliz de estar aquí”, comentó el músico luego de que le preguntaran respecto al tanque.

Por lo que Belinda le hizo saber que era un gran ejemplo a seguir.

“De verdad que usted es un gran ejemplo para todos los que tienen un gran sueño estar ahí, tiene más energía que los cuatro, usted tiene toda la vitalidad, tiene muchísimos años más por delante, usted tan positivo y con esa voz”.

Genaro agradeció la oportunidad que le dieron de poder presentarse en el programa: “Una de las cosas que más me ha gustado de este programa, de la oportunidad que me han dado de estar aquí es poder compartir con la gente que tiene EPOC y un enfisema pulmonar que están sentado pensando que ya se van a morir”.

Fue en este preciso momento que Belinda mencionó unas palabras para su abuela.

“Abuelita estás escuchando, abuela desde España así tienes que pensar. Mi abuelita tiene lo mismo que usted y así esta ahorita en cama, acostada y ojala que pueda llegar este mensaje hasta ella, porque ella es increíble’’, mencionó la actriz con la voz entrecortada.

Cabe señalar que hace poco más de un mes, la abuelita de 87 años de Beli estuvo hospitalizada en Madrid tras caerse y romperse la vértebra, situación por la que no podría caminar en mucho tiempo.