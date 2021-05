Belinda le responde a un hater al estilo de Harry Potter

CIUDAD DE MÉXICO.- Si algo sabe Belinda es poner en su lugar a quien sea que intente hacerle daño, y en esta ocasión, lo hizo con una genial referencia a “Harry Potter”.

Todo ocurrió cuando la intérprete de “Ángel” publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se solidarizaba con las víctimas de la Línea 12 del Metro, luego de que un convoy que transitaba por el puente que conecta las estaciones Olivos y Tenzoco, se desplomó y dos vagones cayeron junto con la estructura.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Este lamentable hecho dejó como saldo 25 personas fallecidas (una de ellas menor de edad) y más de 70 heridos, por lo que la famosa escribió un mensaje ofreciendo sus condolencias.

"Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de #metrolinea12, todos enviemos todas nuestras oraciones por la recuperación de los heridos”, escribió en Twitter.

Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de #metrolinea12, todos enviemos todas nuestras oraciones por la recuperación de los heridos �� Publicado por Belinda en Martes, 4 de mayo de 2021

Sin embargo, en Facebook, un hater ignoró el mensaje bien intencionado de la también actriz, y aprovechó para insultarla llamándola “bruja”.

Pero, lejos de molestarse o de rebajarse a su nivel, Belinda decidió contestarle de una forma muy original, y, además, mostrándose como una ferviente fan de la saga de Harry Potter.

Muggle”, contestó Belinda.

En el universo creado por J.R. Rowling, se les llama “muggle” a las personas no mágicas, es decir, aquellas que no nacieron de padres magos o brujas. Eso significa que cuando se le llama a alguien “muggle” se burla de su falta de magia y lo “común” que es.

Aunque el usuario borró su comentario, los fans acérrimos de Harry Potter le sacaron captura de pantalla y festejaron que la famosa se haya defendido.

PONE UN ALTO A LOS HATERS

Dicho usuario no fue el único que aprovechó la publicación de Belinda para insultarla, pues otros más se dedicaron a lanzarle críticas y burlas por su relación con Christian Nodal, su vestimenta en “La Voz”, su peso, sus creencias religiosas, y más.

Por ese motivo, Belinda escribió un extenso comentario en su publicación de Facebook para poner fin a las burlas y ataques en su contra.

“Les voy a escribir esto aquí porque cuando les respondo se arrepienten y borran el comentario: Qué triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor, estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida, para las personas que tenemos FE son muy importantes las oraciones”, comenzó Belinda.

“Qué vergüenza que algunos no tengan respeto y no tengan empatía hacia este tipo de situaciones, me da mucha pena ver sus reacciones de ‘me divierte’ o en lugar de aportar algo bueno se ponen a juzgar cualquier cosa”, continuó.

La cantante dejó en claro que su única intención es manifestar apoyo a las víctimas de la Línea 12 del Metro.

“Esto no es divertido y no es solo publicar por publicar, es para manifestar apoyo y cada persona lo hace de acuerdo a su personalidad dejando a un lado la negatividad y burla que tanto abunda en redes sociales. Para todos los demás que tienen FE como yo y que saben que las cosas van a mejorar uniéndonos como HUMANIDAD les mando bendiciones y todo mi amor. ¡Los quiero!”, finalizó.