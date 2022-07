Belinda lamenta que México sea donde más número de “haters” tenga

CIUDAD DE MÉXICO.-La famosa cantante y actriz Belinda, cuenta con más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales, cuenta con miles de fans alrededor del mundo y otros cuantos más que corean sus canciones. A pesar de ello Belinda no puede evitar sentirse sola; más que nada cuando la mayoría de las personas que están pendientes de ella son las mismas que también la atacan.

"No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano", dijo en entrevista con el periódico español "El País".

Desde hace unos meses atrás, la cantante se encuentra viviendo en España, la cual es su tierra natal y a donde regresó para trabajar en nuevos proyectos, como lo fue un material discográfico y la nueva temporada de la serie "Bienvenidos a Edén".

Sin embargo, Belinda reconoció que para ella México forma parte importante de su ADN; por lo cual lamenta profundamente que del país que más ama, también sea el que tiene un mayor número de “haters”.

"Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país", afirmó a "El País".

Demasiado duros con ella

Beli, como la llaman sus fans de cariño, consideró que sus detractores han sido demasiado duros con ella, sobre todo en momentos donde ha estado más vulnerable, como su reciente ruptura sentimental o los problemas fiscales que enfrentó hace unos meses: "Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amarán más de lo que me odian", agregó.

Ya se encuentra lista para seguir

La intérprete de "Luz sin gravedad" debutó en los escenarios a la edad de 10 años, cuando protagonizó la telenovela "Amigos por siempre" y ahora, casi 20 años más tarde está lista para darle un rumbo diferente a su carrera y explotar temas como el feminismo.

Tal como lo ha hecho con sus más recientes sencillos en los que colabora con otras artistas españolas, como Ana Mena, Lola Índigo o La Mala Rodríguez.



"Es un gran avance porque antes solo podías colaborar con otros hombres. Era impensable que una canción de amor pudieran interpretarla dos mujeres", explicó.

Por ahora se desconoce si la estrella musical volverá a México para quedarse definitivamente, lo que es un hecho es que su público la quiere y para muestra está el éxito que consiguió en presentación en el "Machaca Fest".

