Belinda estrena nueva mascota

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda desde su infancia comenzó su carrera artística y desde entonces es una de las cantantes más populares pero también polémicas sobre todo desde su ruptura amorosa con Christian Nodal.

Al parecer la “ojiverde” ha dejado todo atrás y se encuentra enfocada en su carrera artística, incluso ha llegado a ofrecer algunas fechas en el país, con el tour musical de 2000’s pops Tour.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Belinda compartió que se encontraba con un nuevo “bebé” e integrante a la familia se trataba de una mascota nueva que llegó a su hogar.

En la imagen la intérprete de “Egoista” aparece con un hermoso gatito el cual es de raza persa, de color blanco y por supuesto aprovechó para darle la bienvenida en sus redes sociales donde reveló haberse enamorado.

Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir mas sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para el, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes y eso me da mas ansiedad cuéntenme tienen gatitos??” se puede leer en la publicación.