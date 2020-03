Belinda critica Tik Toks; pide a la gente ver noticias y hacer conciencia por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda acudió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el estado de preocupación en el que se encuentra debido a las actuales contingencias derivadas de la pandemia por coronavirus.

Mediante sus Instagram stories, la cantante subió una serie de videos en lo que se le ve reflexiva y algo asustada sobre lo que ocurre en el mundo, pues asegura que ‘‘nunca había estado tan preocupada en su vida’’.

Belinda añadió que recientemente había hablado con su mamá, quien se encuentra en España, y aprovecharon para hablar sobre la crisis por la que pasa el país. También mostró su temor ante lo que pudiera ocurrirle a su abuelita, quien tiene más de 80 años y padece de enfisema pulmonar, y a uno de sus tíos que, al parecer, ya tiene coronavirus.

La actriz además señaló que no podía creer que hubiese personas que, en lugar de hacer algo de beneficio ante la situación, se dedique a subir Tik Toks de rutinas de ejercicios o recetas de cocina.

“No es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de Tiktok o bromas del coronavirus. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo”, expresó.

‘‘No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento’’, afirmó.

Belinda dijo que ella prefería leer un libro o escuchar las noticias de lo que pasa en el mundo.

‘‘No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que quizás no tienen qué comer. Hay que ser más conscientes. Ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás, cómo vamos a continuar con nuestras vidas’’, agregó.

No obstante, aseguró que ya que pase la pandemia sí realizará videos graciosos y sí bailará en Tik Tok, pero mientras no.

Para finalziar, la cantante pidió a sus seguidores no salir de sus casas, y si deben hacerlo que guarden distancia.

“Usa tapabocas, ponte guantes... Hagan caso, quédense en sus casas por favor, pensemos y oremos por todas personas que están a punto de perder la vida... Ojalá que todos podamos salir adelante juntos”.