Belinda canta y habla sobre Babo en entrevista con Escorpión Dorado

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda estuvo de invitada en el canal de Youtube de Escorpión Dorado y dejó a todos con la boca abierta tras ciertas declaraciones e interpretaciones.

En el video vemos al cómico personaje y a Belinda dentro de un carro al estilo ‘Carpool Karaoke’, cantando temas de Limp Bizkit, Moderato y Cartel de santa.

Pero lo más impresionante fue escuchar a Belinda cantar con ‘‘malas palabras’’, pues como sabemos, el tema: ‘‘Todas mueren por mi’’ (canción que cantó la famosa) cuenta con cierto vocabulario urbano.

Por otro lado, aprovechando el tema, el Escorpión Dorado decidió cuestionar a Belinda sobre los mensajes que le ha mandado Babo mediante redes sociales.

Escorpión Dorado: ¿Que Babo te quiere tronar tus huesitos?

Belinda: ¿Quién dijo?

ED: Se la pasa poniendo de cosas y tú no lo pelas.

B: No, porque me gusta su música.

ED: También tiene su corazoncito.

B: No, pues no lo conozco, la verdad no lo conozco en persona.

ED: ¿Quisieras conocerlo?

B: No, me cae muy bien

ED: ¿En la intimidad?

B: Tampoco. ¡Que no quiero con nadieeeee!

