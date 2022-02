Belinda "amenaza" a medios de comunicación por "difamación"

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 12 de febrero fue Christian Nodal quien dio a conocer la ruptura amorosa con Belinda, desde entonces distintos medios de comunicación han hecho teorías de lo que pudo haber ocasionado esta separación.

Sin embargo Belinda ha sido protagonista de varias polémicas estos días, como que le pidió 4 millones de dólares a Nodal, y hace unos minutos por medio del programa de ‘Chisme no like’ se dio la noticia de que la cantante supuestamente habría tenido algo que ver con su primo.

Ante todo lo que ha pasado la intérprete de “Bella traición” aunque no suele contestar o defenderse, en esta ocasión decidió romper el silencio y advirtió a todos los medios de comunicación que procedería legalmente ante la “difamación” y señalamientos de los cuales ha sido víctima.

Por medio de sus historias de Instagram, Belinda en el que reveló que la prensa ha formado parte importante de su vida, pero que en esta ocasión han hecho comentarios que han sobrepasado el límite de respeto.

No pretendo convertirme en una víctima ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado, es por ello que he decido tomar todas las acciones, inclusive vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos se tratadas” se puede leer en una de las publicaciones." escribió en la publicación