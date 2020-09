Beli y Nodal viven momentos románticos en la final de La Voz

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el día de ayer finalizara el programa de La Voz, han sido revelados los románticos momentos que vivieron Christián Nodal y Belinda, en el detrás de cámaras de la final.

Con la canción "De los besos que te di" del cantante sonorense de fondo, el elenco de Venga la Alegría compartió un video con los besos, abrazos y caricias que se daba la pareja entre comerciales durante el programa.

Además, durante las entrevistas que se le han realizado, Belinda no ha perdido la oportunidad para felicitar al cantante originario de Sonora por su triunfo, ya que se llevó el primer lugar del concurso, junto con su participante Fernando Sujo.

"Me llevo una gran experiencia de haber compartido contigo una vez más (Ricardo Montaner), de conocer a la Josa, que no había tenido la oportunidad de convivir con ella, de estar tan cerca, es una gran mujer, demasiado talentosa, con un corazón enorme y obviamente que haya ganado la persona que amo, me siento demasiado orgullosa y muy feliz", expresó la intérprete del éxito infantil, "Sapito".