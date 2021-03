Bekah Martínez confesó fue víctima de un depravado sexual mientras paseaba con sus hijos por el parque

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella de televisión Bekah Martínez, reveló que fue agredía sexualmente por un adolescente, mientras paseaba por el parque con sus hijos pequeños.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la alumna de “The Bachelor”, publicó en su red social, el sábado pasado, que caminaba por el parque, a plena luz del día, con sus hijos: Ruth, de 2 años de edad; y Franklin, de ocho meses de nacido, cuando fue atacada por un joven en patineta.

Estaba saliendo a caminar, luciendo así, empujando a mi bebé dormido y tomando de la mano a mi niño pequeño, cuando un adolescente pasó en patineta y me agarró el cu… Me sentí totalmente impotente cuando le grité: ESO NO ESTÁ BIEN. ¿QUE DIABLOS ESTA MAL CONTIGO?”, escribió la joven madre en el pie de una foto.

Destacó que lo que se le vino a la mente es tratar de perseguirlo, quitarle la patineta y darle un “puñetazo” en la espalda; hacer algo y hacer cualquier cosa para que entendiera que lo que había hecho estaba mal.

La influencer detalló que la actitud de su agresor fue “tan casual y sin prisa, que pasó zumbando por la acera” y le agarró los glúteos, y sólo miró hacia atrás cuando ya se encontraba del otro lado de la calle.

“No estoy bien. Estoy enfurecida. Me enoja que este niño se haya sentido lo suficientemente valiente como para tocarme en medio del día, en un vecindario, con mis hijos a mi lado. ¿Qué diablos le va a hacer a una mujer cuando sea un adulto al amparo de la noche?”, se cuestionó.



No es la primera vez

Bekah explicó que se sentía muy enojada porque recordó la ocasión en la que anteriormente también fue agredida por un depravado sexual que le mostró sus partes íntimas mientras disfrutaba de la playa, por lo que no quiere que su hija crezca en ese ambiente de inseguridad contra las mujeres.

“No me importa lo que tengas que hacer para enseñar a tus hijos a respetar a las personas que los rodean. Amenazar con cortarles las pelotas, no me importa un carajo. Pero odio saber que hay depredadores en cada esquina, en cada esquina. Y el mundo siempre será inseguro para las mujeres”, concluyó.