Becky G habla sobre el incidente en el aeropuerto de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Becky G se pronunció sobre el incidente ocurrido la noche del viernes en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde la prensa intentó abordarla sin éxito a su llegada al país.

La cantante, quien se encuentra en México para presentarse en el festival Tecate Emblema, calificó el episodio como “intenso” y "de locos".

Un momento incómodo

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Mayores” compartió su experiencia y envió un mensaje a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, buscando obtener una declaración sobre su supuesto rompimiento con su novio, el futbolista Sebastian Lletget. Becky G afirmó que el incidente la impactó de manera fuerte y la hizo sentir ansiosa e incómoda.

Becky G Arma Tremendo zafarrancho en el Aeropuerto

La artista de 26 años dejó en claro que su trabajo no está relacionado con el drama, los chismes o hablar de cosas negativas. Afirmó que si hay algo que decir, lo dirá, pero si no lo hay, no hablará al respecto.

"Mi trabajo no tiene que ver con drama, ser chismosa, hablar de cosas negativas", expresó nerviosa en español; y remató al decir que "si hay algo que decir se va a decir, si no, no".

Becky G (@iambeckyg) sube un video donde habla de lo sucedido con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México y aclara de que NO hablará de temas personales.



"Yo también estoy intentando hacerlo [mi trabajo]… y la mía no tiene nada que ver con drama, con…

Becky G se presentará este domingo en el festival Tecate Emblema, que tiene lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A pesar del incidente en el aeropuerto, la cantante continúa con su agenda profesional y espera ofrecer un gran espectáculo a sus seguidores mexicanos.