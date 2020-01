Bebeto le da el anillo a Marlen Selene, conductora de Televisa Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como ‘‘El Bebeto’’, se ha comprometido con su novia Marlen Selene Reyes Félix.

Fue la conductora quien, la noche del pasado jueves, se encargó de compartir la noticia mediante sus redes sociales en donde subió varias fotos. En una de ellas mostraba el anillo.

‘‘Lo sé porque siempre nos ha gustado ir pegados el uno al otro, como si faltara espacio, aunque no hay nadie mas en el cine o en el carro... Lo sé porque siento como paseamos por esta vida tomados de la mano, a veces sin estar cerca, a veces en las malas, a veces en las buenas... Lo sé porque no quiero desperdiciar ningún momento, ni el mas mínimo pleito, ni un solo beso bonito en otra persona que no seas tu’’, expresó la futura esposa del cantante.

A decir por la ubicación agregada en la publicación de Instagram, la pareja se encontraba en Santa Monica Beach cuando Bebeto decidió darle el anillo a su novia.

Cabe señalar que Carlos Alberto no ha compartido nada al respecto en sus redes sociales, sin embargo, siempre ha optado por mantener su vida privada de ese modo.