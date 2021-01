Bardas pintadas de Selena Gomez "invaden" calles de México

Distintos murales con la leyenda "De una vez Selena Gomez Baila Conmigo", han aparecido en distintas bardas de algunas ciudades de México, tal como la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Las fachadas pintadas han sido compartidas por distintos seguidores de la cantante en redes sociales, algunas de ellas con "likes" de la misma intérprete de "Rare", por lo que se habla de un próximo lanzamiento musical.

Algunos de los llamados "selenators" hablan de posiblemente dos nuevas canciones cantadas en español, de forma similar a enero de 2020, cuando lanzó los temas "Lose You to Love Me" y "Look At Her Now".

Gomez, en entrevistas a distintos medios, ya había confirmado sus planes de lanzar nuevos temas en español y no sería la primera vez que lo hace para el público latino. Antes ya se había escuchado "Taki Taki" y la segunda versión de "Who Says".

La campaña se ha replicado también en muros de Brasil.