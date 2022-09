Barbie rinde homenaje a Gloria Estefan.

Tijuana, Baja California.- La compañia Mattel lanzó una figura de la icónica cantante Gloria Estefan a su catálogo de muñecas Barbie.

La famosa es recordada en su cumpleaños por innovadoras contribuciones a la música con su influencia cubana, popularizó los ritmos latinos con ritmos pop y dance.

Cualquier cosa que tu corazón desee, por favor hazlo. Es tuyo para tener"

inicia la publicación.

No es la primera vez que 'Barbie' homenajea a personas famosas, hace unos meses atrás, representó a la actriz, productora y activista transexual Laverne Cox y al cantante David Bowie.

Esta muñeca se inspira en el estilo que portó en el video musical "Get On Your Feet" (1989), con mangas de encaje y botas con estampado de leopardo hasta los muslos, todo desde 1989.