'Barbie' destrona a 'Los Vengadores' en la taquilla doméstica de EU

ESTADOS UNIDOS.- Pese a que su recorrido en las salas de cine está llegando a su fin, 'Barbie' sigue rompiendo récords por montones en la taquilla de múltiples países, incluida la de Estados Unidos.

De este modo, su más reciente reconocimiento la posicionó en el puesto 11 de las películas con más recaudaciones en EU tras registrar ganancias de 626 millones de dólares, superando a la exitosa cinta de Marvel "Los Vengadores" de 2012 (623 mdd).

Sin embargo, para poder entrar al top 10 del listado, deberá recaudar más de 27 millones para así detronar a 'Jurassic World' (2015).

Los siguientes puestos corresponden a ‘Titanic’ (con 674 millones), ‘Avengers: Infinity War’ (678 millones) y ‘Avatar: The Way of Water’ (684 millones).

Hasta el momento, 'Barbie' ha recaudado alrededor de 1.4 mil millones de dólares en todo el mundo, superando a 'The Super Mario Bros. Movie' como el estreno más grande de 2023 a nivel internacional.

Entre los logros más reconocidos de la cinta se encuentra el mayor debut del año con 162 millones en su primer fin de semana en taquillas y la película dirigida únicamente por una mujer con mayores recaudaciones de la historia.