Barbie Ferreira revela por qué dejó Euphoria: "No quería ser la mejor amiga gorda"

ESTADOS UNIDOS.- Euphoria se convirtió rápidamente en una de las series más populares del momentos después del estreno de su segunda temporada en 2022; sin embargo, las circunstancias de dicho éxito no habrían sido las favorables para Barbie Ferreira tras el anuncio de su salida de la serie a finales del año pasado.

Desde la partida de la actriz de Kat, fanáticos y medios de prensa han especulado que la razón debió haber sido culpa del creador de la serie Sam Levinson, quien, según los espectadores, la relegó a ser un personaje secundario en la segunda temporada, sin ninguna trama en particular que nutriera al personaje.

De este modo, Barbie sostuvo una entrevista con el podcast Armchair Expert en la que reveló que decidió dejar el papel de Kat ya que sentía que el personaje no tenía ninguna dirección real en la serie y que se sentía estancada.

No creo que hubiera un lugar para ella. Creo que hay lugares a los que pudiera haber ido, solo que no encajan con el show. No sabía si podría hacerle justicia, y creo que amabas partes sabían que no quería ser la mejor amiga gorda. No quería interpretar eso, y creo que ellos tampoco", confesó.