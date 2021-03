Bárbara de Regil sorprende a su hija, Mar de Regil en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil desde que empezó la pandemia por Covid-19 comenzó a hacer una de las figuras del espectáculo de las más activas en sus redes sociales, donde ha logrado ganar millones de seguidores desde entonces, por este medio a inspirado y motivado a sus fanáticos.

Pero también ha logrado mostrar un poco su vida personal, donde suele compartir videos y fotografías a lado de su hija Mar Regil, hay que recordar que la también actriz fue madre soltera a sus 16 años, de hecho en más de una ocasión ha declarado que su hija fue el motor de su vida.

Prueba de ello fue que por medio de las historias de Instagram compartió parte de la sorpresa que le organizó a su hija, como parte de su cumpleaños, debido a la padenmia no podía hacer una gran festejo con muchos invitados, debido al Covid-19.

Una de las cosas que realizó la influencer, fue conseguir que una de las mejores amigas de Mar, pudiera estar en una cena que le estaba preparando, es por eso que compartió que consiguió que viniera y hasta prueba de Covid-19 le realizó, para que pudiera abrazar a la cumpleañera.

Le tengo una sorpresa a Mar, una de sus sorpresas es que su mejor amiga aquí, ella no lo sabe, justamente hoy me dijo: extraño a Sarah no la he visto" dijo la actriz.