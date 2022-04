Bárbara de Regil se equivoca al pedir vestido de graduación para Mar, pide uno de 15 años

MÉXICO.- Bárbara de Regil es una actriz muy activa en su día a día, pues además de dedicarse a su carrera en el entretenimiento, está muy entregada a sus rutinas de ejercicio y a sus labores como madre. Es natural que con tanto en la mente se equivoque de vez en cuando y recientemente compartió con sus seguidores que se confundió con la edad de su hija.

Según relató en una de sus historias de Instagram, la influencer intentó conseguir un vestido de graduación para su hija Mar de Regil, quien actualmente tiene 18 años; sin embargo, al hablar con la persona encargada de confeccionar la prenda le dijo que su hija estaba buscando un vestido de 15 años.

“Para que vean lo distraída que soy, Mar se va a graduar y me pidió que le busque un vestido para su graduación, le escribí a un diseñador y chéquense el mensaje que le puse, hasta que Mar lo leyó y me dijo ‘ma, ¿qué pedo?’. Vean el mensaje”, narró la actriz en su cuenta de Instagram.

En la siguiente imagen mostró una captura de pantalla de la conversación con el diseñador donde se lee que pidió el vestido incorrecto. “Vicent, amigo, oye, Mar mi hija está buscando a alguien para que le haga su vestido de 15 años. ¿Tú me puedes ayudar? Que vaya a tu estudio y la midas y te dé su idea y ya me pasas el presupuesto”, escribió Bárbara en su whatsApp.

Se ama distraída

En las siguientes historias se puede ver a la actriz hablando con su hija del desliz y ella vuelve a narrar lo que hizo su mamá esta vez entre risas y agregando “qué oso”. Posteriormente, Bárbara comenta que ella es muy distraída, aunque enfatiza que se ama y se acepta como es. La actriz también comenta que no es tan distraída para todo, pues hay otros asuntos para los que es muy centrada.

“No tengo mad**, yo sé que no tengo mad**, lo acepto. ¿Saben qué? Pero así soy, lo acepto, distraída, me amo, distraída. Distraída para unas cosas, no soy así para todo, para otras cosas soy (truena el dedo) ‘¿qué dijiste?’”, concluyó Bárbara.